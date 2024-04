Was vegane Proteinshakes wirklich taugen

Manchmal muss es nach dem Sport aber schnell gehen und die Zeit sich ein ausgewogenes Menü zu kochen, fehlt schlicht und einfach. In solchen Fällen bieten Proteinshakes eine gute Alternative. In der Fitnessbranche gibt es da jede Menge Produkte. Die sind aber allerdings meist aus Molkenproteinen hergestellt und somit für Veganer ein No-Go. Mittlerweile gibt es aber auch zahlreiche pflanzliche Proteinshakes. Die bestehen meistens aus gekeimtem Wildreis, Kürbiskernen, Sonnenblumenkernen, Leinsamen oder gekeimten gelben Erbsen. Damit das Ganze auch lecker schmeckt, gibt es die Pulver natürlich in verschiedenen Geschmacksvarianten von Schoko bis Vanille. Aber taugen die auch was und liefern sie auch genauso viel Protein wie die herkömmlichen Shakes?