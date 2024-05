Daher kommt der Keto-Rash

Eine offizielle Erklärung für die Hauterkrankung gibt es bislang noch nicht. Vermutet wird aber, dass die fettreichen Lebensmittel der Hauptgrund dafür seien. Milchprodukte, Eier, Fleisch und Fisch sind nämlich oft mit Allergenen behaftet. Die sind in kleinen Mengen zwar überhaupt nicht schädlich, wenn sie jedoch zum Hauptbestandteil der Ernährung werden, leider schon. Die Entstehung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten und allergische Reaktion (z. B. Ausschlag) sind daher oft die Folge. Eine weitere Ursache für die Hautprobleme sehen Experten in dem Mangel an pflanzlichen Lebensmitteln und Ballaststoffen. Der verändert im Darmtrakt den Bakterienhaushalt und erhöht die Produktion von entzündlichen Verbindungen.