Erhöhen Pollen das Risiko einer Corona-Ansteckung?

Diese Analyse der Forscherinnen und Forscher beruht auf Pollendaten von 130 Stationen in 31 Ländern auf fünf verschiedenen Kontinenten und zeigt, dass luftgetragene Pollen im Durchschnitt 44 Prozent der Varianz der Infektionsraten erklären können. So kamen im Untersuchungszeitraum in manchen deutschen Städten zum Beispiel zeitweise pro Tag bis zu 500 Pollen auf einen Kubikmeter, was insgesamt zu einem Anstieg der Infektionsraten um mehr als 20 Prozent führte.