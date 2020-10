Schmerzen? So hilft die Psychosomatik!

Medikamente zeigen keine Wirkung

Tatsache ist: Bei stressbedingten Schmerzen haben Schmerzmedikamente keine Wirkung, da sie die zugrunde liegenden Mechanismen nicht beeinflussen können. Ansetzen muss man hier an einem ganz anderen Ort. «Im Mittelpunkt steht eine spezifische Form von Psychotherapie, bei der am besten Einzel- und Gruppen-Psychotherapie kombiniert werden», sagt Prof. Ulrich Egle, Fachexperte für Psychosomatik am Sanatorium Kirchberg. «Die Behandlung zielt darauf ab, früh geprägte Verhaltensmuster ins Bewusstsein zu holen und zu verändern. Solche Verhaltensmuster sind Folge ungünstiger Entwicklungsbedingungen in der Kindheit und führen zu hausgemachtem Stress.»