Was könnt ihr tun?

Fühlt ihr euch von diesen schrecklichen Folgen auch etwas erschlagen und wollt am liebsten gleich einen Marathon laufen? Keine Sorge, so viel braucht es nicht, um den negativen Auswirkungen von langem Sitzen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Mit ein bisschen Selbstdisziplin könnt ihr bereits viel erreichen. Das Wichtigste ist, immer wieder kleine Bewegungs-Pausen einzulegen. Forscher raten, nicht länger als 30 Minuten am Stück zu sitzen. Macht also jede halbe Stunde einen Rundgang im Büro oder stellt zur Abwechslung den Tisch so ein, dass ihr im Stehen arbeiten könnt. Das sind weitere Tipps, die ihr in euren Alltag einbauen könnt: