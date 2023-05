Im Reich der Vitamine ist es manchmal gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Was soll supplementiert, welche Präparate kombiniert und was wie oft gegessen werden? Als Veganer wird die Sache dann nochmal etwas komplizierter, weil manche Vitamine in tierischen Lebensmitteln besser vom Körper aufgenommen werden können – und so ist es auch beim Vitamin K.