Vorteile von frühem Abendessen – die Liste ist lang …

Speisen wir jedoch zeitig und halten uns an die angegebenen Slots, profitieren wir. Vor allem der Stoffwechsel freut sich darüber. So kann er vor dem zu Bett gehen nochmal richtig arbeiten. Das spiegelt sich auch in der Verdauung wider. Frühe Esser*innen sind in der Regel weniger aufgebläht und leiden seltener unter Verstopfungen. Geht es nach einer Studie, die 2018 im International Journal of Cancer erschienen ist, sinkt sogar das Krebsrisiko. Darin litten Frauen, die früh assen, weniger häufig unter Brustkrebs als diejenigen, die nach dem Dinner in weniger als zwei Stunden in die Laken gekrochen sind. Auch bei den Männern spielte die Uhrzeit eine Rolle. Die Teilnehmer, die früh assen, reduzierten ihr Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken.