Wie sich Frauen vor Alzheimer schützen können

Inwiefern unterscheiden sich das weibliche und männliche Gehirn voneinander?

Lisa Mosconi: Es gibt viele Theorien darüber und die meisten sind wirklich nur soziale Konstrukte und Stereotypen, die nichts mit der Funktionsweise des Gehirns zu tun haben. Barbie gegen Lego, Pink gegen Blau, Mars und Venus – es gibt kein «geschlechtsspezifisches Gehirn». Aber es gibt einige biologische – vor allem hormonelle – Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die für die Gesundheit der Frauen sehr wichtig sind.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen eine Angststörung oder Depression entwickeln, ist beispielsweise doppelt so hoch wie bei Männern. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Multiple Sklerose erkranken ist dreimal höher und es gibt eine viermal höhere Wahrscheinlichkeit für Frauen, an Kopfschmerzen und Migräne zu leiden. In naher Zukunft werden fast zwei Drittel aller Alzheimer-Patienten Frauen sein. Frauen ab 60 erkranken fast doppelt so häufig an Alzheimer als an Brustkrebs. Während der Brustkrebs als gefährliche Krankheit im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion steht – was natürlich auch richtig und wichtig ist –, ist das Thema Alzheimer bei Frauen bei uns noch nicht angekommen.