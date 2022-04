«Ich werde nie versuchen, jünger auszusehen»

So steht die Mai-Ausgabe der amerikanischen Harper's Bazaar ganz im Zeichen von «Redefining Beauty» – Schönheitsideale müsse man umdenken, heisst es da in grossen Lettern. Unter den bildschönen Körpern von Lauren Hutton, der Niederländerin Jill Kortleve, die mit 28 erfolgreich Grössen-Normen sprengt, der 29-jährigen Sora Choi, die mit ihren Sommersprossen nie aussah wie das klassische südkoreanische Mädchen, und dem multi-kulturellen 25-jährigen Supermodel Imaan Hammam. Letztere sind weit entfernt vom klischierten Verfallsdatum, während Hutton seit ganzen sechs Jahrzehnten in der Mode-Industrie arbeitet. Wie streng die ist, wurde ihr früh klar: «Ich stand kurz vor meinem 30. Geburtstag, ich wusste, dass mein Vertrag bald ausläuft, und wollte mich mit einem Vertrag absichern, der mir garantierte, dass ich noch jahrelang arbeiten würde», erzählt sie in ihrer Cover-Story der Harper's Bazaar US. Die Model-Zeitbombe tickte, ein Riesen-Deal mit dem Beauty-Brand Revlon aber folgte. Teil des Erfolgsrezepts: sich nicht einschränken zu lassen. «Ich fing an, mit [dem Fotografen] Steven Meisel zu shooten, und ich sagte ihm: 'Ich werde nicht versuchen, jünger auszusehen', und er sagte: 'Das gefällt mir. Deshalb arbeite ich mit dir». Ja, gefällt uns auch.