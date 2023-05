Welcher Schlaf-Chronotyp seid ihr?

Könnt ihr morgens mit Leichtigkeit aufstehen und direkt produktiv sein, oder merkt ihr, dass ihr doch eher am Nachmittag oder gar am Abend aufblühen? Das liegt vermutlich an dem Schlaf-Wach-Rhythmus. Dieser bestimmt nämlich, wann wir müde werden und wann wir hingegen hellwach sind. Zuständig dafür sind verschiedene Hormone. Wenn wir also merken, dass wir morgens nicht so viel von Ihrer To-do-Liste streichen können wie andere, sollte man sich deswegen nicht schlecht fühlen. Denn: Jede innere Uhr tickt anders.