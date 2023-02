Kürzere Schlafdauer

Um an die nötigen Daten zu kommen, liessen die Forscher*innen die Probandinnen und Probanden über mehrere Wochen kleine Geräte am Handgelenk tragen, welche den Schlaf-Wach-Rhythmus erfassten. Die Auswertung der Daten zeigte: «Wir sehen eine klare Modulation des Schlafes durch den Mond, mit späterem Einschlafen und kürzerer Schlafdauer an den Tagen vor einem Vollmond», sagt Casiraghis Kollege Horacio de la Iglesia. «Und obwohl der Effekt in Gemeinden ohne Zugang zu Elektrizität robuster ist, zeigt er sich auch in Gemeinden mit Elektrizität, einschliesslich der Studenten an der University of Washington.»