Aber unabhängig davon, was für ein Vater ein Mann ist: Die Schlüsselfaktoren für eine gute Vater-Kind-Beziehung sind – die Mütter. Das sagt Erziehungswissenschafterin Margrit Stamm in unserem Interview zum Thema. Und in weiteren Interviews erklärt sie, was – ob vom Vater oder von der Mutter – Jungs brauchen, um sich optimal zu entfalten, aber auch, warum Mädchen mehr Dreck gut tut.