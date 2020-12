Wie 2020 unser Familienleben positiv beeinflusste

Kleiner Bruder ganz gross: Weil 2020 eben so vieles abgesagt war und auch die Kinder ihre Gspändli zeitweise weniger sehen konnten, bekamen die Geschwisterbeziehungen in manchen Familien einen grösseren Stellenwert. Eine Mutter aus der Redaktion beobachtete voller Freude, wie ihre ältere Tochter ihren kleinen Bruder stärker zu schätzen lernte: Sie setzt ihn nicht mehr entnervt vor die Spielzimmertüre, wie so oft, wenn sie mit Freunden dort am Spielen war, sondern schliesst sich lieber mit ihm zusammen dort ein, um mit ihm zur Musik von Marius und die Jagdkapelle Party zu machen. Wie wir Eltern die Geschwisterbeziehungen unserer Kinder gezielt stärken können, lest ihr hier.