Darum heisst die Tochter von Sascha Ruefer Elisa

Michael und Sven Epiney: Sohn Enael

Vor vier Jahren sagte Sven Epiney (54) im «SI.Talk», dass für ihn und seinen Partner Michael Kinder nicht zuoberst auf der Liste stehen. Damals gab es in der Schweiz aber auch noch keine Ehe für alle und Sven und Michael Epiney (32) waren noch nicht verheiratet. Inzwischen haben sich der Radio- und Fernsehmoderator und der ausgebildete Kinesiologe das Jawort gegeben – und wären jetzt auch bereit für Kinder? Einen Namen zumindest hätten wir schon: Enael. Der Jungenname aus dem Hebräischen ist in der Schweiz zwar noch sehr selten. Wir finden aber: Höchste Zeit, das zu ändern!