Darum heisst die Tochter von Sascha Ruefer Elisa

Es war zu seinem 50. Geburtstag im Jahr 2022, als SRF-Moderator Sascha Ruefer (54) zum ersten Mal verriet, dass er wieder verliebt ist. Im Jahr zuvor ging seine langjährige Beziehung in die Brüche, aus der auch sein Sohn Matti (12) stammt. Wer sein Herz nun erobert hatte, wollte er nicht verraten – noch nicht. Wenige Wochen später aber war klar: Es ist Eliane Müller (35), die Sängerin, die 2012 die SRF-Castingshow «Die grössten Schweizer Talente» gewonnen hatte.
Zweieinhalb Jahre nach der Nachricht sprach das Paar mit der «Schweizer Illustrierten» über die Vorfreude auf ihr gemeinsames Baby. Er freue sich unendlich auf das Baby, sagte Eliane Müller über Sascha Ruefer, und sie sehe, wie viel Liebe er bereits seinem ersten Kind, Matti, entgegenbringt. Ob zu dieser Zeit der Name für ihr gemeinsames Kind bereits feststand oder noch diskutiert wurde? Klar ist: Im März 2025 kam ihre Tochter zur Welt. Im Juni erzählte Eliane Müller dann im «SI.Talk» von den ersten Wochen und Monaten als kleine Familie und verriet dabei auch den Namen der Tochter: «Elisa hat die Prioritäten verändert».
«Mit Sascha und Elisa bin ich angekommen»
Was damals noch nicht klar war: Die schöne Bedeutung des Namens Elisa. Klar, da wäre auf der einen Seite die offizielle Bedeutung: Elisa gilt als Kurzform von Elisabeth und heisst so viel wie «mein Gott ist Fülle». Für Eliane Müller und Sascha Ruefer aber hat der Name noch einen ganz anderen Hintergrund, wie der Sportmoderator in der Talkshow «Persönlich» von Radio SRF 1 verriet.
So kamen Sascha Ruefer und Eliane Müller auf den Namen Elisa
Im Gespräch mit Christian Zeugin erzählte er, dass sowohl bei seinem Sohn wie auch seiner Tochter jeweils Thema gewesen sei, was man ihnen auf die Frage, wieso so heissen würden, mit auf den Weg geben könne. Bei Matti sei die Inspiration der finnische Skispringer Matti Hautamäki gewesen, der nach einem üblen Sturz bei der Vierschanzen-Tournee wieder aufgestanden und nochmals von der Schanze gesprungen sei. Das sei Weltklasse gewesen, so Sascha Ruefer. «Wenn du umfällst, ist es wichtig im Leben, dass du immer wieder aufstehst.»
Bei Elisa sei es noch einfacher gewesen: «Jemand hat den entscheidenden Satz für mich gesagt: ‹Das Wichtigste im Leben, wenn du zurückschaust, sind dann doch auch die Eltern.›» Eliane Müller und Sascha Ruefer haben deshalb entschieden, dass ihre Tochter ihre Eltern immer bei sich tragen solle: ELIane und SAscha geben zusammen Elisa. «Deshalb heisst unsere Tochter Elisa.»
Eine schöne Idee, finden wir – und haben bemerkt: Das funktioniert nicht nur bei Eliane Müller und Sascha Ruefer wunderbar. Sondern wäre auch für andere Promipaare eine Option. Zum Beispiel:
Luca und Christina Hänni: Tochter Luna
Aus den beiden Vornamen von Christina (35) und Luca Hänni (31) liesse sich ebenfalls ein besonders schöner Vorname bilden: LUca und ChristiNA – Luna. Und wer weiss, vielleicht hat sich das Paar ja sogar schon für diesen Weg entschieden? Im Sommer 2024 wurden der Schweizer Sänger und die Tänzerin zum ersten Mal Eltern, den Namen ihrer Tochter aber behalten sie bewusst für sich. «Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum Leute einen Anspruch auf bestimmte Sachen vom Kind haben oder auf den Namen», so Christina Hänni bereits kurz nach der Geburt.
Roger und Mirka Federer: Sohn Mirko
Mirka (47) und Roger Federer (44) haben bereits vier Kinder: Die Zwillinge Myla und Charlene sind inzwischen 16 Jahre alt, Leo und Lenny sind elf Jahre alt. Ob es nochmals ein Kind gibt? Vor drei Jahren zumindest sagte Roger Federer in einem Interview, das Thema Kinder sei noch nicht abgeschlossen. Und wir hätten auch schon einen passenden Namen: MIrka und ROger ergibt Miro. Dem Namen werden gemäss Vorname.com die Bedeutungen «der Berühmte» oder «der Friedliche» zugeschrieben. Und es wäre auch gleich die Kurzform von Mirko, also quasi eine doppelte Namens-Hommage an Mirka Federer.
Michael und Sven Epiney: Sohn Enael
Vor vier Jahren sagte Sven Epiney (54) im «SI.Talk», dass für ihn und seinen Partner Michael Kinder nicht zuoberst auf der Liste stehen. Damals gab es in der Schweiz aber auch noch keine Ehe für alle und Sven und Michael Epiney (32) waren noch nicht verheiratet. Inzwischen haben sich der Radio- und Fernsehmoderator und der ausgebildete Kinesiologe das Jawort gegeben – und wären jetzt auch bereit für Kinder? Einen Namen zumindest hätten wir schon: Enael. Der Jungenname aus dem Hebräischen ist in der Schweiz zwar noch sehr selten. Wir finden aber: Höchste Zeit, das zu ändern!
Tom Holland und Zendaya: Tochter Maya
Werden wir mal noch ein bisschen international und starten – zugegeben – mit einem etwas sehr einfachen Beispiel. Aber wir würden uns halt schon sehr über Baby-Nachwuchs beim Hollywood-Super-Paar Tom Holland (29) und Zendaya (29) freuen. Die beiden lernten sich 2016 bei den Dreharbeiten zu «Spider-Man: Homecoming» kennen. Erst 2021 aber machten sie ihre Beziehung publik. Anfang 2025 wurde bekannt, dass sich das Paar verlobt hat – die Hochzeit aber steht wohl noch an. Und bald Baby-News? Den Namen auf jeden Fall hätten wir bereits: Bei ToM und ZendAYA kann es eigentlich nur eine Maya geben.
David und Victoria Beckham: Tochter Daria
Im Moment stehen David (50) und Victoria (51) Beckham vor allem mit ihrem Streit mit Sohn Brooklyn Beckham in den Schlagzeilen. Aber eigentlich würden wir uns ja schönere News wünschen. Wie wäre es nochmals mit Nachwuchs im Hause Beckham? Nach Brooklyn (26), Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) wäre es das fünfte Kind. Und wenn es eine Tochter werden würde, könnte das Kind von DAvid und VictoRIA Daria heissen. Ein Vorname, der in der Schweiz übrigens stark im Kommen ist: In der Hitparade der beliebtesten Baby-Vornamen klettert er Jahr für Jahr weiter nach oben und belegte 2024 immerhin bereits den 137 Platz mit 52 Darias.
Prinz Harry und Herzogin Meghan: Sohn Ryan
Tatsächlich haben Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) bei ihrem erstgeborenen Sohn schon einen direkten Bezug auf sich selbst gemacht, wenn auch etwas versteckt. Denn der zweite Name von Prinz Archie (6) ist Harrison – «Sohn von Harry». Bei ihrer Tochter Prinzessin Lilibet Diana (4) bezogen sich die Ex-Senior-Royals dann wieder ganz traditionell auf ihre Vorfahren, konkret auf die Grossmutter (Queen Elizabeth II.) und die Mutter (Prinzessin Diana) von Prinz Harry. Ob es noch ein drittes Kind gibt? Wenn ja, könnte es für HarRY und MeghAN einen Prinz Ryan geben – mit der passenden Bedeutung «kleiner König».