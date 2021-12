Zugegeben, das ist nichts im Vergleich zur Distanz, die zurzeit zwischen Königin Letizia von Spanien, 49, sowie Königin Máxima der Niederlande und ihren Kindern liegt. Deren Töchter besuchen seit diesem Sommer beide das gleiche College in Wales, das «United World College of the Atlantic». Und so hiess es Mitte August auch in Madrid und Den Haag Abschied nehmen.