Für die waren die beiden allerdings selber verantwortlich. Denn im ersten Corona-Lockdown, als Frey nach acht Jahren in New York wieder für unbestimmte Zeit in die Schweiz zurückkehrte, zeigten sich die Aargauerin und der Zuger immer mal wieder gemeinsam. Ein Foto in der Story hatte die Gerüchteküche überhaupt erst zum Kochen gebracht, als Nietlispach mit einer Frau im «Queen MTF»-Pulli posierte, die nur von hinten zu sehen war und Manuela Tatjana Freys Initialen auf dem Rücken stehen hatte. Bald war klar: Drin war, was draufstand. «Die Vibes stimmen», «Wir verstehen uns sehr gut», «Ich geniesse den Moment», waren dann aber auch die einzigen Statements, die man den beiden entlocken konnte.