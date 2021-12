Der Griff zur Schere ist ja für so manche Frau ein heikles Thema. Zu Recht. Was auf unserem Kopf zusammengeschnippelt wird, lässt sich schliesslich nicht so schnell wieder rückgängig machen. Eine Kurzhaarfrisur? Die musste bisher schon wirklich lange und gut überlegt sein. 2021 war das anders. Sind wir durch das ganze Home Office risikofreudiger geworden? Es scheint fast so. Immerhin wird auf vielen Häuptern gerade kurzer Prozess gemacht. Wenn nicht jetzt, wann dann? Mit steigenden Infektionszahlen bleiben wir derzeit ja sowieso wieder vermehrt zu Hause. Geht etwas schief, hocken wir dann mit einer etwas zu kurz geratenen Frise aus dem heimischen Sofa. Im besten Fall jedoch beflügelt uns die Typveränderung so, dass wir gar durch die Wohnung tanzen – so, als wär die Welt noch in Ordnung.