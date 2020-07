White Lines

Diesen Sommer rahmen wir unsere Augen mit Weiss

Erst der richtige Rahmen macht aus einem Bild ein Meisterwerk. Nehmen wir also mal an, unsere Augen wären die zu perfektionierende Kunst, und wir hätten Lust auf etwas Neues – was bietet sich da im Sommer so an? Wir haben recherchiert und festgestellt: Weiss.