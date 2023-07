Spliss Splash

Nasses Haar und Frottee-Tuch? Besser nicht

Die Saison der Saisons bricht an. Wo man uns findet, erklärt sich von selbst. In der Badi! Auf die Haut gehört Sonnencreme, in die Tasche eine Flasche Wasser. Wir wollen weder Sonnenbrand, noch Dehydratation und erst recht keine beschädigte Mähne. Letzteres bringt uns zur Erkenntnis: Frottee ist nichts für nasses Haar.