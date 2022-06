Bibi, so wie das französische Volk sie liebevoll nennt, wurde das feine Gespür für Mode in die Wiege gelegt. Sie pfeift auf veraltete Kleidungsvorschriften und trägt das, worauf sie Lust hat. Auch wenn es mit Ende 60 ab und an ein Jeans-Mini ist. Etwas, dass wir an ihr besonders bewundern – und vielleicht ist das auch der Grund, warum man der Best Agerin die 25 Jahre Altersunterschied zu ihrem Mann Emmanuel Macron kein bisschen ansieht. J’adore!