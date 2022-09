Die Fashion Week ist in vollem Gange. Los ging es in New York, dann zog es das Who is Who der Modeszene nach London und Mailand. Den krönenden Abschluss macht gerade Paris. Während sich die Designer*innen mit ihren Shows gegenseitig versuchen zu übertrumpfen, ist auch das Angebot der über den Laufsteg laufenden VIPs in diesem Jahr riesig. Eine Show ohne Superstar? 2022 ein absolutes Tabu. Ob Serena Williams (bei Vogue World), Paris Hilton (Versace) oder Kim Kardashian (Dolce & Gabbana) – sie alle verwandelten eine Fashion Show in ein aufsehenerregendes Event. Hauptsache spektakulär. Hauptsache instagrammable.