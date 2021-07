Die Rückkehr der Handy-Kette

Perlenketten sind überall. ÜBERALL. Das Spektrum reicht weit über schimmernde Süsswasserperlen hinaus: Bunte Buchstaben, lächelnde Smileys, Muscheln, Glasperlen, Kunststoffperlen, Holzperlen – allesamt gemischt und aneinandergereiht an einem Faden aufgezogen.



Auf Instagram scheint es so, als würde Man-Repeller-Gründerin Leandra Cohen ihr New Yorker Appartement ohne Perlenkette nicht verlassen. Harry Styles trägt eine im Videoclip von «Golden». Und auch bei Kamala Harris Stieftochter Ella Emhoff hängen farbige Perlen um den Hals.