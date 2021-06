Diese Sandalen stehen für das Gefühl unserer Zeit

Die erste Prüfung, das erste Date, der erste Piks mit dem langersehnten mRNA-Impfstoff. Erste Male bleiben einzigartig. Sie sind einzig in ihrer Art – also unter dem gleichen Begriff nicht zu wiederholen. Logisch. Erste Wiedermale hingegen lassen sich unter derselben Bezeichnung mehrfach begehen. Durch Corona kamen neben gängigen ersten Wiedermalen (Gelato im Sommer, Glühwein im Winter) eine Reihe an neuen dazu.



Seit dem 1. März kann man in der Schweiz wieder Läden und Museen betreten. Seit vergangenem Montag wieder die Innenräume der Lokale – wo die Gläser wahrscheinlich gerade «Auf das erste Wiedermal in einer Bar» zueinander finden. Chin-Chin allerseits! Zusammengefasst erleben wir gerade eine andauernde Phase des ersten Wiedermals in banale Tätigkeiten. In die wir uns seit gefühlter Ewigkeiten hineinstürzen wollen. Vielleicht aber noch nicht mit Karacho.



Wir könnten vor lauter Tempo schliesslich ins schleudern geraten. Deshalb: Lieber ein paar Zentimeter Abstand zu viel nehmen, als Zentimeter zu wenig und bei leichten C-Symptomen zur Sicherheit gewissenhaft zum Stäbchen-Test. Wir tasten uns langsam in die Zukunft. Wagen Schritt für Schritt immer mehr. Ein Feuilleton-Redaktor der Zeit stellte kürzlich die Frage: «Doch wie geht der Weg zurück aus den bunten Netflix-Welten, aus den seltsam wattigen, weichzeichnenden Videokonferenzen in die raue Wirklichkeit?»