Wie in jedem Jahr traf man sich auch in diesem Mai wieder an der Côte d’Azur, um die besten Filme des Jahres zu feiern. Neben den Premieren und der Verleihung der goldenen Palme freute man sich auch bei der 75. Ausgabe des Festivals mal wieder am meisten auf den Roten Teppich. Mit internationalen Grössen wie Anne Hathaway, Tilda Swinton oder Tom Cruise war der besonders hochkarätig besetzt. Zwar wird die Mode in Cannes nicht mit Preisen bewertet, dennoch putzten sich die Aktricen wieder so raus als ob. Das inoffizielle Motto: Old Hollywood.