Feinstrumpfhose + Shorts = absolut vernünftig

Scharf sind Hotpants also, meteorologisch heiss eben nicht unbedingt. Muss man die Sache mit den Shorts also noch ein bisschen nach hinten verschieben? Noch ein paar Monate und Grad abwarten? Obwohl es einem im ersten Moment oll und irgendwie aus der Zeit gefallen vorkommen mag, sollte derzeit niemand eine Blasenentzündung riskieren. Ebenso keinen Schnupfen, da starrt heutzutage jeder gleich ganz panisch. Die Lösung ist die gute, alte Feinstrumpfhose. Und damit das Ganze nicht nach 2010 aussieht, muss die dringend transparent sein. Oder mit Logos bestickt. Und der Schuh muss cool sein. Das sind relativ viele Auflagen? Ok, wir dröseln die Optionen noch mal auf: