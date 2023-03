1920 brachte Levi Strauss seine ersten, modernen Jeans auf den Markt. Bis zu den ersten Modellen speziell für Frauen dauerte es nicht lange. Das Problem: Sie waren erst der Garten- oder Hausarbeit vorbehalten, in echten Outfits wollte man die «Arbeiterhosen» nicht sehen. Erst mit Beginn des Second-Wave-Feminismus in den 60ern wagten sich Frauen vermehrt im robusten Stoff auf die Strasse – ganz bewusst, um zu zeigen, dass es auf mehr ankommt als auf das Geschlecht. Dass es in dieser Hinsicht auch heute noch viel zu tun gibt, steht ausser Frage. Zumindest die Jeans selbst gelten heute aber als gender-neutral.