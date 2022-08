Noch Zeitgemäss?

Glücklicherweise hat Evangelista, seit dem sie sich geoutet hat, grosse Unterstützung aus der Branche erhalten, einschliesslich Designer Kim Jones, der sie für eine Fendi-Kampagne engagierte. So oder so bleibt die Geschichte des Models von der Suche nach ewiger Schönheit allerdings ambivalent. Während auf dem Cover «I am trying to love myself as I am» steht, erzählt die Bildsprache der Modestrecke etwas anderes. Erkennt man den Aufnahmen doch sofort und ohne geschulten Blick an, dass sie hochgradig bearbeitet sind. Ausserdem heisst es in dem Artikel, dass Gesicht, Kiefer und Hals von Make-up-Königin Pat McGrath mit Klebebändern zurückgezogen worden. «So sehen mein Kiefer und mein Hals nicht im wirklichen Leben aus», wird Evangelista zitiert.