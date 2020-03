Meghan und Kates Basics retten unseren Office Look

Um aus diesem Drama wieder herauszukommen, braucht es – einen Look! Kein Scherz. Wenn wir uns anziehen, als wären wir im Büro, fällt es uns leichter, auch so zu arbeiten. Ihr müsst euch dazu keine Pumps an die Füsse schnallen. Ein bisschen Inspiration reicht schon. Und die holen wir uns bei zwei Ladys, die immer aussehen wie frisch aus dem Ei gepellt: Meghan und Kate. Weil Fascinator und Etuikleid doch ein bisschen zu viel zu Guten wären, orientieren wir uns lieber an ihren «Freizeitlooks». Wir stellen vor: Die liebsten Basics von Herzogin Kate und Meghan Markle.