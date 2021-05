So werden Westen jetzt sommertauglich

(Un)Geschützt zurück in die Realität

Warum wir jetzt plötzlich kuschlig eingepackt in der Wärme rumspazieren, hat viele Gründe. Denn: Während wir im Winter-Wunderland namens Homeoffice fast schon vergammelten, die Jeans nur noch in weiter Ferne aus der hintersten Ecke des Schranks betrachteten, steht nun genau die Jahreszeit vor der Tür, die unsere faulen Hintern ans Tageslicht bewegt. Und ist der Hintern erst mal vor der Tür, fallen meist auch die Hüllen. Schliesslich ist eine luftig, leichte Culotte doch die wesentlich passendere Wahl für den Badibesuch, als eine dicke Jogginghose. Von 0 auf 100 stehen wir also völlig entblösst in der Gegend rum. Ohne die Kuscheldecke, die das kleine Quarantäne-Bäuchlein verdeckt. Ohne die unscharfe PC-Kamera, die unsere Pickel im Zoom-Meeting ausblendet. Nö, plötzlich sind wir back in der Reality. Ungefiltert und ungeschützt. Und so sehr unser Body-Positivity-Herz es uns verbieten will, da kann man sich schon unwohl fühlen.