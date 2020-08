Unsere neue Sommer-Uniform ist wasserdicht

Frage: Fummelt ihr im Bademoden-Regal immer noch nur nach 'nem Oberteil und passendem Höschen? Jö. Dabei sind die wasser-liebenden Stoffe doch längst keine Ein- und Zweiteiler mehr, sondern werden jetzt im 3er-, 4er-, oder 5er-Gespann in die Läden gespült. Wer was auf sich hält, – und in der Badi ratz-fatz «blankziehen» will – der macht aus seinem Bikini oder Badeanzug nämlich gleich 'nen ganzen Look.