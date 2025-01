So einfach kann es sein

Wird auf das Vorheizen verzichtet, kann bis zu 20 Prozent Energie gespart werden – gut für die Umwelt und fürs Portemonnaie. Wer noch mehr Strom sparen will, nimmt alle unnötigen Backbleche und -roste aus dem Ofen heraus. So wird die Röhre schneller heiss. Zu guter Letzt: In den letzten 15 Minuten der Backzeit kann das Gerät ausgeschaltet werden. Die Temperatur bleibt so gut wie erhalten. Das Gericht kann ohne Strom zu Ende backen.