Die Hautcreme immer von unten nach oben auftragen

Meine Grossmutter hatte zu Hause nie die gleichen Kleider an wie draussen. Das Aussehen war ihr sehr wichtig und so hat sie sich sogar mit 101 Jahren immer noch zurecht gemacht. Einen Tipp, den sie immer wiederholte: Die Gesichtscreme muss man von unten nach oben auftragen, das straffe die Haut. Tatsächlich mache ich das heute auch so. Ein weiterer Ratschlag, den sie mir gab: Die Haare nicht zu oft zu bürsten. Ich würde ja sehen, was das bei ihr angerichtet habe und zeigte auf ihre spärlichen Haare, die aber akurat auftoupiert frisiert waren. Da wir nicht jeden Rat befolgen müssen, ignoriere ich Letzteren, denke aber beim Haare bürsten oft an meine elegante Grandmère aus dem Welschland, die sich weigerte mit mir Schweizerdeutsch zu sprechen, obwohl sie es konnte.

Lisa Merz, Co-Leitung Ressort Lifestyle