Lola Studio in Zürich

Muss jetzt ein Umdenken stattfinden? Wie geht man kreativ mit der Situation um?

Alle (physischen) Fashion Weeks werden für dieses Jahr abgesagt. Wir waren dort bisher jeweils in einem Showroom dabei und sind daher direkt betroffen. Die Veranstaltungen, die vor Ort ausfallen, werden allenfalls online stattfinden. Dafür bin ich offen, es wäre schliesslich eine sehr nachhaltige Geschichte, gerade im Gegensatz zu den vielen Reisen um die ganze Welt, die die Modewochen sonst mit sich ziehen. Viele Fast-Fashion-Brands haben in dieser Zeit eine Menge Geld verloren. Es wurden ganze Kollektionen storniert, die bereits produziert waren, und nun bei den Produzenten in den Drittweltländern liegen und nicht bezahlt werden. Ich hoffe daher unbedingt, dass ein Umdenken stattfindet. Wir müssen eine Welt anstreben, in der Qualität wieder über Quantität steht, und in der die Leute wieder bewusster konsumieren.