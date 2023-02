Der Philodendron ist eine der beliebtesten Zimmerpflanzen

Der Philodendron ist ursprünglich in den Regenwäldern Südamerikas und der Karibik beheimatet. Er zählt wegen seiner glänzenden, herzförmigen Blätter und einem geringen Pflegeaufwand zu den beliebtesten Zimmerpflanzen in den hiesigen Breitengraden. Die tropische Pflanze gedeiht am besten an einem kühlen und schattigen Plätzchen. Ihre Erde verträgt gerne und viel Feuchtigkeit und sie freut sich über gelegentliches Besprühen der Blätter.