6mal Adventskranz-Inspiration aus der Schweiz

Naturmaterialien in hellen Farben

Bei @victoria_steiner rücken die schönen Dinge des Lebens in den Fokus und strahlen mit ihrer eigenen natürlichen Eleganz. An Weihnachten setzt die Stylistin gerne auf feine Details: «Mit gefallen Dekorationen in gedeckten Farben, Zweige in grossen Vasen, feine Lichterketten und viele Kerzen», so Victoria Steiner.