Arganöl nimmt es mit Falten und Cellulite auf

Senkt das Herzinfarkt-Risiko

Ursprünglich wurde es vor allem als Speiseöl verwendet. Denn es punktet mit vielen wichtigen Inhaltsstoffen wie zum Beispiel Linolsäure, welches den Plasma-LDL-Cholesterinspiegel und den Blutdruck senkt und so das Risiko für einen Herzinfarkt reduzieren kann. Weiter hilft Linolsäure gegen die Hautalterung und fördert die Gehirnleistung. Hinzu kommen die ungesättigten Fettsäuren. Sie sind für Menschen überlebenswichtig. Da er diese selber nicht herstellen kann, muss er sie über die Nahrung aufnehmen. Arganöl besteht bis zu 80 Prozent daraus und ist daher ein guter Lieferant. Kokosöl toppt es in diesem Bereich. Und zwar mit 90-prozentigem Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Wer mehr wissen möchte, liest hier weiter.