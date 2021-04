Diese Sportart macht euch (fast) zum Supermodel

Und, macht es tatsächlich Spass?

Hier kommt eine Liebeserklärung. Das Reformer-Pilates (in meinem Fall Booster Transform in Zürich) und ich – wir kennen uns zwar erst seit einem Jahr richtig intensiv (mit schmerzlicher Zwangspause nun natürlich), aber ich darf sagen, es hat mein Leben ein bisschen verändert. Und dabei ging ja alles total langsam: Wir haben uns nur zweimal in der Woche gesehen und die Bewegungen, die der Megaformer mir abverlangte, waren smooth und zeitlupenverdächtig. Deswegen habe ich mich ja auch verknallt: Je langsamer man die Übungen ausführt, umso intensiver dringen sie in dein Innerstes. Und das tut oft weh. Aber weil Liebe immer was mit Schmerz zu tun, lohnt sich die Qual: Während ich am Anfang hilflos auf dem Folterkasten herumgeeiert bin, mache ich inzwischen Übungen mit links, bei denen andere abbrechen. Und ich bin stolz. Ich stehe irgendwie mehr im Leben, einerseits fester, andererseits ausgeglichener. Dank Reformer-Dates fühle ich mich so beflügelt, wie es eben so ist mit einer guten Affäre. Ich kann nur allen raten, sich auf etwas Festes einzulassen. Ein Abo oder so. Hier erwischt ihr uns zum Beweis in flagranti: