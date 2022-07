Gleitmittel

Ja, richtig gelesen. Wer aufgescheuerte Oberschenkel verhindern möchte, muss die Reibung reduzieren. Das Mittel der Wahl geht vom silikonhaltigen Gleitgel über Vaseline bis zu Linola-Schutzbalsam. Andere schwören auf Hirschtalg, und auch Anti-Blasen-Mittel haben ihre Anhänger. In den USA sind zudem eigens gegen den sogenannten «Chub Rub» entwickelte Sticks auf dem Markt. Das bekannteste heisst «Bodyglide» und ist auch hierzulande im Sportfachhandel erhältlich. Am besten einfach mal in der Apotheke nachfragen und durchtesten, was bei euch persönlich am besten funktioniert.