Raclette, Fondue, Rösti – was wären unsere Schweizer Nationalgerichte nur ohne die gelbe Knolle… Damit sie geniessbar wird und ihren Geschmack so richtig entfaltet, kochen wir sie vorab. Im heissen Wasserbad ist sie nach 20 bis 30 Minuten gar. Und dann? Schütten wir in der Regel das Wasser ab und schlemmen. Ein grosser Fehler! Schliesslich steckt in dem vermeintlichen Abfallprodukt eine Menge Stärke, Eisen, Magnesium und Vitamin A, B und C. Nährstoffe, die nicht nur für den Körper, sondern auch für den Haushalt ziemlich nützlich sein können. Es einfach wegzukippen wäre also eine Schande. Kartoffelwasser könnt ihr stattdessen verwenden als …