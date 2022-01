Welche Fleischsorten sind gesünder beziehungsweise kalorienärmer?

Ich esse bevorzugt mageres Rind oder Geflügel, welches sich perfekt zum kalorienarmen Kochen eignet. Für ein paar Euro kann man sich auch einen Fleischwolf zulegen und sich das sonst so kalorienreiche Hackfleisch selbst in kalorienarm verwandeln. Beim Metzger suche ich dann das Stück Fleisch meiner Wahl aus und drehe es zu Hause in Sekunden schnell zu Hack. Dadurch spart man bis zu 200 Kalorien auf 100 Gramm, was ungefähr einem kleinen Hamburger entspricht. Zudem weiss man, was drin ist. Und mit selbstgemachtem Hackfleisch kann man so tolle kalorienarme Rezepte zaubern, wie zum Beispiel Bolognese, Lasagne, Hackbällchen oder Suppen.