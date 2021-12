Guetzli, Fondue Chinoise, Kartoffelgratin, Pasta, Filet im Teig, dazu ein, zwei, drei Gläser Champagner, Rotwein und ein Grappa als «Verdauerli» – ja, über die Weihnachtstage schlemmen wir, was das Zeug hält. Nach dem Fest folgt dann die Ernüchterung. «So kann es doch nicht weitergehen», sagt man sich, «von nun an esse ich wieder gesund.» Und tatsächlich: So schön das viele Essen und Trinken für uns sein mag, für den Körper ist es Schwerstarbeit. Er wird es uns daher nicht verübeln, wenn wir ihn ein wenig entlasten.



Aber keine Angst, wir wollen euch keine Diät aufschwatzen. Wie wäre es stattdessen mit einer Detox-Kur? Dabei geht es nicht darum, Gewicht zu verlieren, sondern darum, den Körper zu entgiften. Wer jetzt allein schon beim Gedanken an grüne Smoothies die Nase rümpft, den können wir beruhigen: Detox geht auch anders. Und zwar mit Suppen.