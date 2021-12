Es klingt so logisch, so vielversprechend und so simpel. Alles, was man braucht, ist ein kleines Stäbchen. Damit macht man einen Abstrich im Mund oder man spuckt ganz einfach in ein Röhrchen. Die Probe schickt man dann ins Labor und siehe da: Kurze Zeit später ist die Erbsubstanz (DNA) entschlüsselt. Sie legt offen, was man essen sollte und welchen Sport man machen muss, um überschüssige Kilos endlich loszuwerden.



Das versprechen zumindest die Anbieter. Aber funktioniert genbasierte Ernährung wirklich? Guy Vergères, Leiter der Forschungsgruppe Funktionelle Ernährungsbiologie bei Agroscope, ist kritisch: «Bei solchen Tests werden oft nur wenige oder sogar einzelne Gene analysiert. Das Körpergewicht wird aber von mehr als hundert Genen beeinflusst», sagt er.