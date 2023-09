Jetzt liegen sie wieder im Verkaufsregal, die feinen Zwetschgen. Aber leider ist die Zeit, in der sich das Steinobst von seiner knackigsten Seite präsentiert, nur kurz: mit praller Haut und voller Saft. Kaum gekauft, verlieren sie zu Hause schnell mal ihre glatte Oberfläche und diesen süss-sauren Geschmack, der Zwetschgen so einzigartig macht. Schnell werden sie überreif und mehlig. Der grösste Fehler? Zwetschgen vor dem Lagern mit Wasser abspülen! Denn damit geht die weissliche Wachsschicht verloren, die ein natürlicher Schutz ist und das Obst vor dem Austrocknen bewahrt. Also, die Zwetschgen erst direkt vor dem Verzehr waschen.