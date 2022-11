Verbessert die Verdauung

Wegen ihres geringen Kaloriengehalts eignet sich die Papaya auch bei einer Ernährungsumstellung respektive Diät. Weil sie reich an Ballaststoffen ist, hält sie uns zudem länger satt. Dadurch essen wir während des Tages weniger. Besagte Ballaststoffe kurbeln die Darmtätigkeit an. Will heissen, dass wir seltener unter Blähungen leiden oder verstopft sind. Hinzu kommt die Wirkung des in der Papaya enthaltenen Papains: Das Enzym beruhigt den Magen-Darm-Trakt, indem es den Darm bei der Eiweissverdauung unterstützt.