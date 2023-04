Wir haben Meghan Markles Lieblingspasta nachgekocht

Rezept mit vier Zutaten

Die Redakteurin fragt sich: Was machen, wenn die fast 3-jährige Tochter am liebsten nichts anderes als den ganzen Tag Zucchetti essen möchte? Richtig. Man durchforstet das Word Wide Web nach Zubereitungsmöglichkeiten und versucht das Gemüse in all seiner Vielfalt auszukosten. Da kommt mir das Rezept von Meghan Markle gerade gelegen. Das Schönste daran? Das kalorienarme Gericht ist idiot*innensicher zuzubereiten. Alles, was ihr braucht, ist etwas Zeit und diese vier Zutaten: