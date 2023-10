Dürfen wir den (besten) Freund des Ex daten?

Beseitigt zuerst das alte Gefühlschaos

Habt ihr euch tatsächlich in den besten Freund des Ex verschossen, solltet ihr in erster Linie sicher gehen, dass das in keinerlei Zusammenhang mit eurem Ex steht. Wenn ihr den ehemaligen Partner einfach nur eifersüchtig machen oder ihn verletzen wollt, dann schlagt euch diesen Plan direkt wieder aus dem Kopf. Verarbeitet die Trennung für euch selbst, aber zerstört damit nicht unschuldige Freundschaften. Deshalb lautet Regel Numero Uno: Lasst die Finger vom Kumpel, wenn noch Gefühle im Spiel sind (egal ob bei euch oder eurem Ex). Ihr müsst euch sicher sein, dass ihr den Typen wirklich mögt und nicht nur, weil er eine Verbindung zur verflossenen Liebe hat.