Während Männer um die Wette wichsen und sich in Teeniefilmen in Apfelkuchen ergiessen, muss weibliche Selbstbefriedigung um Akzeptanz kämpfen. Da ist wie so oft eine Kluft. Ähnlich geht es uns mit Themen rund um die Gesundheit von Frauen. Die sogenannte «Gender Health Gap» beschreibt diese Lücke und zeigt auf, dass Frauen in Medizin und Forschung historisch vernachlässigt wurden. Im Mai letzen Jahres haben der Sextoy-Hersteller Womanizer und das Berliner Start-up The Female Company, das Bio-Tampons und Mentruationstassen vertreibt, deshalb die «Menstrubation Studie» (Menstruation + Masturbation) ins Leben gerufen. Danke.