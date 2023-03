Sich am richtigen Ort ausgewogen ernähren

Etwas Schokolade hier, ein Burger dort – wir alle haben Gelüste, die gestillt werden müssen. Die Frage bleibt nur, wie oft wir ihnen nachgeben, denn in Massen ist alles erlaubt. Die Studien-Teilnehmenden stufen ihre Ernährungsweise generell als gut ein: 78 Prozent haben angegeben, dass sie am Tag zuvor Gemüse und Früchte gegessen haben. Verbesserungspotenzial gibt es allerdings in der Menge. Denn während wir uns bei Junkfood und Co. zügeln müssen, ist in Sachen Früchte und Gemüse mehr definitiv mehr: Expert*innen empfehlen drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Früchte pro Tag. Diese Menge konsumiert nicht mal die Hälfte aller Befragten. Dafür schlagen viele bei raffiniertem Zucker zu und fühlen sich schuldig. Darum verwundert es nicht, dass sich mehr als die Hälfte vorgenommen hat, die Tagesration künftig zu reduzieren – und zum Beispiel durch den natürlichen Zucker, der in Früchten erhalten ist, zu ersetzen? Ihr fragt euch jetzt sicher, was der Ort mit unserer Ernährung zu tun hat. Knapp die Hälfte aller Studien-Teilnehmenden hat angeben, die Hauptmahlzeiten nicht immer am Esstisch, sondern vor dem TV oder Computer zu sich zu nehmen. Indem wir uns beim Essen allerdings nicht auf die Nahrung, sondern auf einen Film fokussieren, konsumieren wir mehr als nötig. Das schlägt sich in unserer Kalorienbilanz nieder.