Das passiert mit unserem Körper, wenn wir trinken

Sollte es nur der ganz «normale» Kater sein, der euch plagt: Sorry für die Ehrlichkeit, aber das liegt am Gift in eurem Körper. Während Alkohol an sich schon toxisch ist, produziert er noch ein zweites Gift, während er abgebaut wird: Acetaldehyd. Wie viel davon in den Körper gelangt, ist genetisch veranlagt. Falls eure Eltern also eher selten über Kopfschmerzen klagen, könntet auch ihr gesegnet sein – vielleicht gehen sie aber auch einfach etwas verantwortungsvoller mit dem Trinken um.