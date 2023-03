Bin ich süchtig nach Nasenspray?

Nur begrenzte Zeit anwenden

Ein chemisch abschwellendes Nasenspray schafft das aufgrund enthaltener Sympathomimetika. Das sind zum Beispiel die Wirkstoffe Oxymetazolin oder Xylometazolin. Sie bewirken ein Zusammenziehen der Blutgefässe und lassen so das Gewebe in der Nase abschwellen. Ein solcher Spray sollte maximal dreimal täglich und nie länger als eine Woche am Stück angewendet werden. Das wissen wir eigentlich. Was wir uns aber nochmals hinter die Ohren schreiben sollten: Wenn wir uns nicht daran halten, droht eine Sucht, weil sich der Körper an die Wirkstoffe gewöhnt und ein Teufelskreis in Gang gesetzt wird. Alles dazu, und warum sogar Rapper Sido an der Sprühflasche hing, lest ihr hier >